به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، این مجموعه ورزشی با هدف توسعه فعالیت‌های ورزشی، ایجاد نشاط اجتماعی، ارتقای سلامت و فراهم‌کردن فضایی مناسب برای فعالیت‌های ورزشی نوجوانان و جوانان و اهالی منطقه به بهره‌برداری رسید.

مرادی، مسئول فرهنگی و امور جماعت مسجد حضرت زهرا (س)، با اشاره به استقبال کودکان و نوجوانان منطقه گفت: در این خانه ورزش امکاناتی از جمله فوتبال‌دستی، پینگ‌پنگ. بوکس و توپ فوتبال سایر وسایل ورزشی فراهم شده تا در کنار فعالیت‌های ورزشی، زمینه ارتباط بیشتر نسل نوجوان با مسجد و ترویج قرآن، نماز و شعائر دینی نیز فراهم شود.

وی اعتبار هزینه‌شده برای راه‌اندازی این مجموعه را حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان اعلام کرد و افزود: این اعتبار با مشارکت بنیاد برکت، کمک‌های مردمی و خیرین تأمین شده است، اما خانه ورزش همچنان برای تکمیل تجهیزات به حمایت بیشتر نیاز دارد.

مرادی از خیرین و خانواده‌ها خواست با حمایت از این مجموعه و حضور فرزندانشان، در تقویت فعالیت‌های ورزشی و فرهنگی مسجد مشارکت کنند.