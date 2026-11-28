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خانه ورزش مسجد حضرت زهرا (س) در سنندج با حمایت بنیاد برکت به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، این مجموعه ورزشی با هدف توسعه فعالیتهای ورزشی، ایجاد نشاط اجتماعی، ارتقای سلامت و فراهمکردن فضایی مناسب برای فعالیتهای ورزشی نوجوانان و جوانان و اهالی منطقه به بهرهبرداری رسید.
مرادی، مسئول فرهنگی و امور جماعت مسجد حضرت زهرا (س)، با اشاره به استقبال کودکان و نوجوانان منطقه گفت: در این خانه ورزش امکاناتی از جمله فوتبالدستی، پینگپنگ. بوکس و توپ فوتبال سایر وسایل ورزشی فراهم شده تا در کنار فعالیتهای ورزشی، زمینه ارتباط بیشتر نسل نوجوان با مسجد و ترویج قرآن، نماز و شعائر دینی نیز فراهم شود.
وی اعتبار هزینهشده برای راهاندازی این مجموعه را حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان اعلام کرد و افزود: این اعتبار با مشارکت بنیاد برکت، کمکهای مردمی و خیرین تأمین شده است، اما خانه ورزش همچنان برای تکمیل تجهیزات به حمایت بیشتر نیاز دارد.
مرادی از خیرین و خانوادهها خواست با حمایت از این مجموعه و حضور فرزندانشان، در تقویت فعالیتهای ورزشی و فرهنگی مسجد مشارکت کنند.