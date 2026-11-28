به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به نقل از شبکه الجزیره، «محمد بن عبدالرحمن آل ثانی» وزیر امور خارجه قطر با «سرگئی لاوروف» همتای روسی خود تلفنی گفت‌و‌گو کرد.

دو طرف در این تماس تلفنی روابط و همکاری دو کشور، راهکار‌های حمایت و تقویت این روابط و نیز آخرین تحولات منطقه‌ای به ویژه تلاش‌های دیپلماتیک و هماهنگی مشترک برای کاهش تنش‌ها و تقویت امنیت و ثبات در منطقه را بررسی کردند.

وزیر امور خارجه قطر بر حمایت این کشور از همه تلاش‌های دیپلماتیک برای دستیابی به راه‌حلی که آزادی دریانوردی را تضمین و زمینه حصول توافق جامع جهت برقراری صلح پایدار در منطقه را فراهم کند، تأکید کرد.

در همین ارتباط، «تمیم بن حمد آل ثانی» امیر قطر نیز روز پنج‌شنبه در دیدار با «عبدالفتاح السیسی» رئیس جمهور مصر در قاهره درباره راهکار‌های هماهنگی تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش‌ها و تقویت امنیت و ثبات در منطقه غرب آسیا گفت‌و‌گو کرد.

سخنگوی ریاست جمهوری مصر اعلام کرد که دو طرف بر اهمیت تشدید تلاش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برای اولویت دادن به راه‌حل‌های سیاسی و گفت‌و‌گو و جلوگیری از گسترش دامنه تنش‌ها تاکید کردند و نسبت به پیامد‌های جدی برای امنیت و ثبات منطقه و جهان هشدار دادند.