به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، رقابت‌های جام جهانی اسنوکر عمان که از جمعه (۶ آذر) وارد بخش تیمی شد، امروز (۷ آذر) با برگزاری روز دوم دیدار‌های تیمی پیگیری شد.

روز دوم مسابقات در حالی آغاز شد که دو تیم ایران یک (علی قره گوزلو و امیر سرخوش) و ایران دو (سیاوش مزینی و آرمان دیناروند) در پایان روز نخست بخش تیمی و به واسطه دو بردی که برابر حریفان شان به دست آورده بودند، صعود خود از مرحله گروهی و ورود به مرحله یک چهارم را قطعی کرده بودند.

با این شرایط، تیم‌های ایران دیدار سوم و پایانی در مرحله گروهی را برگزار کردند که تیم ایران (۲) متحمل شکست شد و تیم ایران (یک) صاحب برتری شد.

تیم‌های ایران در مرحله یک چهارم به مصاف حریفان شان رفتند، در این مرحله تیم ایران (٢) با متحمل شدن شکست از صعود بازماند، اما تیم ایران یک با کسب برتری راهی مرحله نیمه نهایی شد.

دیدار‌های نیمه نهایی و نهایی یکشنبه (٨ آذر) برگزار می شود.

نتیجه تیم‌های ایران در روز دوم بخش تیمی جام جهانی عمان به این شرح است:

شنبه ۷ آذر

مرحله گروهی

گروه A

ایران (٢) یک - پاکستان ۳

گروه D

ایران (یک) ۳ - عراق صفر