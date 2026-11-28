نوزدهمین دوره لیگ برتر تیراندازی سلاح‌های بادی، در دو بخش مردان و زنان، از سوم دی آغاز می‌شود.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نوزدهمین دوره لیگ برتر تیراندازی سلاح‌های بادی، در دو بخش مردان و زنان، از سوم دی آغاز می‌شود و تا ۱۵ بهمن ادامه خواهد داشت.

با گذشت کمتر از یک ماه از برگزاری انتخابات فدراسیون تیراندازی، با توجه به اهمیت لیگ برتر و جلوگیری از وقفه در برگزاری این رویداد، فراهم کردن سازوکار‌های لازم برای برگزاری نوزدهمین دوره لیگ در دستور کار فدراسیون قرار گرفت.

تیم‌های حاضر در لیگ برتر، تا ۲۵ آذر فرصت دارند نسبت به تکمیل مدارک و ارسال آن به کمیته لیگ فدراسیون اقدام کنند.

این دوره از رقابت‌ها به صورت متمرکز در سالن ۸۰ خط مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار می‌شود.