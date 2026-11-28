به گفته فرمانده انتظامی شهرستان سرباز شناسایی و دستگیری عاملان این حادثه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفته و تلاش پلیس برای دستگیری آنان با جدیت ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، سرهنگ زواری گفت: در پی سوءقصد مسلحانه و تیراندازی افراد ناشناس به سمت مولوی بشیر صلاح‌زهی، از علمای اهل‌سنت شهرستان سرباز، وی بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید.

وی افزود: پس از بررسی‌های اولیه، عاملان این ترور، دو فرد ناشناس موتورسوار بوده که پس از تیراندازی از محل متواری شدند؛ شناسایی و دستگیری عاملان این حادثه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفته و تلاش پلیس برای دستگیری آنان با جدیت ادامه دارد.

جزئیات بیشتر درباره ابعاد این حادثه تروریستی و شناسایی و دستگیری عاملان شهادت این عالم اهل‌سنت، متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.