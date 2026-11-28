توسعه زیرساخت‌های شهری و بهسازی معابر در این بخش با اجرای بیش از ۳۸ هزار و ۵۰۰ مترمربع آسفالت و ۶ هزار و ۵۰۰ مترمربع موزائیک‌فرش، دنبال می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ شهرداری موسیان با هدف بهسازی معابر، مدیریت هزینه‌ها، ارتقای کیفیت خدمات و زیباسازی شهری، اجرای مجموعه‌ای از طرح‌های عمرانی و خدماتی را در نقاط مختلف این شهر دنبال می‌کند.

شهردار موسیان، با اشاره به اقدامات عمرانی انجام‌شده گفت: با هدف بهسازی معابر، بیش از ۶ هزار و ۵۰۰ مترمربع موزاییک‌فرش در سطح شهر در حال اجرا است.

مجید بلوطی، افزود: در دو مرحله نیز در مجموع ۳۸ هزار و ۵۳۰ مترمربع آسفالت در سطح شهر موسیان اجرا شده است.