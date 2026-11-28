همچنین مصطفی زاهدی به سمت سرپرست دفتر فنی استانداری لرستان،فریبا بهاری به سمت سرپرست امور شهری و شوراهای استانداری لرستان و مجید آذربختی نیز به سمت سرپرست دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری لرستان منصوب شدند.