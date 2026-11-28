به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ به نقل از شبکه العربی، نیروهای پلیس آلبانی برای متفرق کردن معترضان از خودروهای آب پاش استفاده کردند. معترضان خواستار استعفای نخست وزیر این کشور هستند.برخورد نیرو‌های امنیتی و مردم به زخمی شدن ده‌ها نفر منتهی شده است.

اعتراضات دانشجویی علیه دولت آلبانی که با درخواست استعفای ادی راما، نخست‌وزیر این کشور همراه بود، روز شنبه در تیرانا، پایتخت این کشور به خشونت کشیده شد. تعداد تلفات همچنان در درگیری‌های تیرانا در حال افزایش است.