به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،استاندار چهارمحال و بختیاری در این مراسم گفت: افراد دارای معلولیت باید از فرصت‌های برابر برای تحصیل، اشتغال، فعالیت‌های اجتماعی، فرهنگی و مشارکت در زندگی اجتماعی برخوردار شوند.

جعفر مردانی افزود: اجرای قانون جامع حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت یک تکلیف قانونی برای همه دستگاه‌های اجرایی است.

مدیرکل بهزیستی چهارمحال و بختیاری گفت: در استان ۲۸ هزار و ۳۴۰ فرد دارای معلولیت زیر حمایت سازمان بهزیستی هستند و ۱۰۰ مرکز توانبخشی روزانه آموزشی، توانبخشی، مراقبتی و خدمت در منزل داریم.

معصومه محمدی افزود: در سال گذشته بیش از ۱۰ هزار کودک بدو تولد و ۵ هزار کودک ۳ تا ۵ سال غربالگری شدند.

در پایان این مراسم از کتاب شعر یادگار روز‌های نبودنت سروده فاطمه السادات محمدی رونمایی و از معلولین موفق و مادران دارای معلول بستر گرا قدردانی شد.

به مناسب ۱۲ آذر روز جهانی معلولین، شعار امسال از دسترس پذیری تا مشارکت در برنامه‌های محله محوری نامگذاری شده است.