تیم فوتبال استقلال تهران در هفته چهاردهم لیگ بیست‌وششم، مقابل صنعت نفت آبادان به پیروزی رسید.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، دیدار تیم‌های فوتبال استقلال تهران و صنعت نفت آبادان از ساعت ۱۷:۱۵ امروز شنبه (۷ آذر) از هفته چهاردهم لیگ برتر در ورزشگاه شهدای شهرقدس برگزار شد که با پیروزی یک بر صفر آبی پوشان پایتخت همراه بود. محمدحسین اسلامی (۴۶) تک گل سه امتیازی استقلال را به ثمر رساند.

ترکیب استقلال:

حبیب فرعباسی، سامان فلاح، روزبه چشمی، رستم آشورماتوف، صالح حردانی، حسین گودرزی (۴۶- ابوالفضل ذلیخایی)، امیرمحمد رزاقی‌نیا، جلال‌الدین ماشاریپوف، محمدحسین اسلامی (۷۱- محمدمهدی قایدی)، اسماعیل قلی‌زاده و سعید سحرخیزان (۷۱- محمدرضا آزادی).

ترکیب صنعت نفت آبادان:

احمد گوهری، محمد آقاجان‌پور، میثم تهی‌دست، میثم تیموری، میلاد فخرالدینی (۷۲- امید سینگ)، محمدحسین فلاح، علی طاهران، خشایار زبرجد، طالب ریکانی، محمد عباسی (۶۱- اریک بایناما) و محسن سیفی.