نمایشگاه نقاشی «ذهن آبی» با ارائه ۳۹ اثر از ۳۹ هنرمند مددجوی دارای اوتیسم، در کتابخانه مرکزی یزد آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، معاون توانبخشی اداره‌کل بهزیستی استان یزد گفت: در این نمایشگاه، آثار هنری مددجویان دو مرکز وابسته به خیریه حضرت زهرا (س) در معرض دید علاقه‌مندان قرار گرفته است.

محسن صباغی‌نژاد افزود: نمایشگاه نقاشی «ذهن آبی» با هدف معرفی توانمندی‌ها و استعداد‌های هنری افراد دارای اوتیسم و فراهم کردن فرصتی برای دیده شدن آثار و خلاقیت‌های آنان، تا یازدهم آذرماه در کتابخانه مرکزی یزد میزبان بازدیدکنندگان است.