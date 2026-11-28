نگاهی به جایگاه علمی و میراث ماندگار اندیشمند برجسته با ریشه‌های ساوجی

علامه عسگری؛ احیاگر پژوهش‌های تاریخی و پیشگام تقریب مذاهب اسلامی

علامه سیدمرتضی عسگری، فقیه و حدیث‌پژوه برجسته با ریشه‌های ساوجی، از چهره‌های تأثیرگذار مطالعات اسلامی بود که با پژوهش‌های مستند در حوزه تاریخ و حدیث و تأکید بر وحدت اسلامی، میراثی ماندگار در علوم دینی بر جای گذاشت.