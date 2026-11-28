نگاهی به جایگاه علمی و میراث ماندگار اندیشمند برجسته با ریشههای ساوجی
علامه عسگری؛ احیاگر پژوهشهای تاریخی و پیشگام تقریب مذاهب اسلامی
علامه سیدمرتضی عسگری، فقیه و حدیثپژوه برجسته با ریشههای ساوجی، از چهرههای تأثیرگذار مطالعات اسلامی بود که با پژوهشهای مستند در حوزه تاریخ و حدیث و تأکید بر وحدت اسلامی، میراثی ماندگار در علوم دینی بر جای گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛
علامه سیدمرتضی عسگری، اندیشمند و پژوهشگر برجسته علوم اسلامی با ریشههای ساوجی، از چهرههای اثرگذار در عرصه مطالعات تاریخی و حدیثی به شمار میرود که تلاشهای علمی او در بازشناسی تاریخ اسلام و تقریب مذاهب اسلامی جایگاهی ماندگار در حوزه پژوهشهای دینی دارد.
این عالم برجسته با تکیه بر پژوهشهای مستند تاریخی و حدیثی، در مسیر تبیین حقایق تاریخ اسلام و تقویت وحدت میان مذاهب اسلامی گام برداشت و آثار علمی او همچنان از میراث ارزشمند مطالعات اسلامی محسوب میشود.