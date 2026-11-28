اهالی مهاباد در تجمعی شبانه، با تأکید بر اقتدار و شجاعت نیرو‌های مسلح کشور، بر ایستادگی ملت ایران در برابر تهدیدات دشمن و حفظ همبستگی ملی تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، شرکت‌کنندگان در تجمع شبانه در مهاباد، بر اقتدار و دقت مدافعان مرز‌های میهن تأکید کردند.

تجمع‌کنندگان با اشاره به قدرت پاسخگویی قاطع نیرو‌های مسلح در برابر هرگونه تهدید، ضمن تأکید بر پیوند ناگسستنی میان ملت و ارتش، اعلام کردند که پشتوانه اصلی نیرو‌های مسلح، اتحاد و همبستگی مردم است.

شرکت‌کنندگان همدلی میان مردم و مسئولان را رمز اصلی موفقیت و پیروزی ملت ایران دانستند و بر تداوم مقاومت و ایستادگی در برابر اقدامات خصمانه دشمن تأکید کردند.