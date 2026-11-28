موارد مثبت ابتلا به آنفلوآنزا در خوزستان طی هفته اخیر با افزایش ۱۵ درصدی نسبت به هفته گذشته، از ۲۵ به ۴۰ درصد رسیده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اهواز، با اشاره به عبور روند ابتلا به آنفلوآنزا از آستانه هشدار از هفته نخست آبان‌ماه، گفت: میزان موارد مثبت این بیماری در کشور نیز طی هفته گذشته به ۳۰ درصد رسیده است.

مهرداد شریفی، با بیان اینکه بخش قابل‌توجهی از مناطق کشور در مرحله اوج‌گیری فعالیت ویروس آنفلوآنزا قرار دارند، افزود: پیشگیری از ابتلا و جلوگیری از عوارض شدید بیماری در گروه‌های پرخطر، از مهم‌ترین راهبردهای کنترل شیوع است

وی ادامه داد: تاکنون حدود ۲۰ هزار نفر از افراد واجد شرایط، شامل زنان باردار، بیماران دیالیزی، مبتلایان به تالاسمی و کم‌خونی داسی‌شکل، سالمندان مقیم مراکز نگهداری و جانبازان در مراکز بهداشتی استان واکسینه شده‌اند.

شریفی همچنین از سایر گروه‌های پرخطر از جمله کودکان زیر پنج سال (به‌جز کودکان زیر شش ماه)، سالمندان، بیماران قلبی و عروقی، مبتلایان به آسم، بدخیمی‌ها و دیابت خواست برای دریافت واکسن آنفلوآنزا اقدام کنند.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اهواز با تأکید بر رعایت توصیه‌های پیشگیرانه گفت: پرهیز از حضور غیرضروری در اماکن پرتراکم و فضاهای بسته فاقد تهویه مناسب و استفاده از ماسک هنگام خروج ضروری از منزل، به‌ویژه برای گروه‌های پرخطر اهمیت دارد.