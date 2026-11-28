دبیر ستاد اعتکاف استان مرکزی از پیش‌بینی افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی شمار معتکفان امسال خبر داد و گفت: برای توسعه ظرفیت میزبانی، افزوده شدن ۳۰ تا ۴۰ مسجد به شمار مساجد برگزارکننده اعتکاف در دستور کار قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ آیین معنوی اعتکاف، فرصتی برای خلوت با خدا، خودسازی و تقویت ارزش‌های معنوی است؛ آیینی که هر سال با استقبال بیشتر مردم همراه می‌شود و امسال نیز پیش‌بینی‌ها از افزایش شمار معتکفان در استان مرکزی حکایت دارد.

نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی در نشست هماهنگی برگزاری اعتکاف، با اشاره به تأکید قرآن کریم و سیره پیامبر اکرم (ص) بر این فریضه معنوی گفت: در کنار توجه به ظاهر مراسم، باید به تربیت باطن و تقویت ارزش‌های معنوی معتکفان نیز توجه ویژه‌ای شود.

آیت‌الله قربانعلی دری نجف‌آبادی اعتکاف را الگویی مؤثر در نظام تربیتی و فرصتی برای پرورش انسان‌های بزرگ دانست و افزود: مدیریت مصرف و پرهیز از اسراف در برگزاری این مراسم ضروری است و هدف اصلی اعتکاف باید تربیت انسان‌هایی بزرگ و اثرگذار همچون شهید سلیمانی، شهید پاکپور و دیگر شهدا باشد.

دبیر ستاد اعتکاف استان مرکزی نیز با اشاره به استقبال گسترده مردم از این آیین معنوی گفت: سال گذشته حدود ۳۰۰ مسجد در استان میزبان ۲۷ هزار معتکف بودند که این آمار در مقایسه با سال پیش از آن، ۴۵ درصد افزایش داشت.

فرجی افزود: از مساجد میزبان اعتکاف، ۵۶ مسجد ویژه آقایان و ۱۳۷ مسجد ویژه بانوان بود؛ همچنین هفت مسجد دانشجویی، ۱۱ مسجد مادر و دختری و سه مسجد نیز برای نخستین بار میزبان اعتکاف پدر و پسری شدند.

وی با اشاره به برگزاری اعتکاف در ۹۸ مسجد شهر اراک با حضور حدود ۱۲ هزار نفر گفت: پیش‌بینی می‌شود امسال شمار معتکفان استان بین ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش یابد.

دبیر ستاد اعتکاف استان مرکزی افزود: برنامه‌ریزی برای اضافه شدن ۳۰ تا ۴۰ مسجد به شمار مساجد میزبان نیز انجام شده است تا با ارتقای کیفیت برنامه‌ها، زمینه میزبانی شایسته‌تر از معتکفان فراهم شود.