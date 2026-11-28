به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، رئیس دانشگاه شهید باهنر کرمان در این همایش با تأکید بر ضرورت تبیین مبانی علمی و فقهی الگو‌های حکمرانی در مکتب امام خامنه‌ای (قدس سره) گفت: بسیاری از مباحث مطرح‌شده در حوزه حکمرانی، از پشتوانه‌های علمی و فقهی برخوردار است و دانشگاه‌ها می‌توانند با رویکرد پژوهشی، این مبانی و الگو‌های کمترشناخته‌شده را استخراج و برای بهره‌گیری در نظام حکمرانی کشور ارائه کنند.

حسین نظام‌آبادی افزود: توجه ویژه رهبر شهید انقلاب به دانشگاه‌ها، نقش مهمی در شتاب علمی کشور داشته و بررسی علمی اندیشه‌ها و راهبرد‌های ایشان می‌تواند به نهادسازی و طراحی الگو‌های بومی در حوزه‌های مختلف به‌ویژه فرهنگ و حکمرانی، منجر شود.

در ادامه قاسم محمدی‌نژاد دبیر هیئت اندیشه‌ورز شورای عالی انقلاب فرهنگی در استان نیز با اشاره به برگزاری همزمان دو رویداد علمی در کرمان، گفت: عنوان بین‌المللی این رویداد‌ها ناظر به همایش‌های اصلی شورای عالی انقلاب فرهنگی در تهران و همایش اربعین در مشهد است و مقالات برگزیده نشست استانی کرمان برای بررسی و ارائه در این رویداد‌های ملی ارسال خواهد شد.

وی ادامه داد: بخشی از مقالات ارائه‌شده در کرمان در حوزه حکمرانی فرهنگ و هویت اسلامی ایرانی و بخشی نیز با محوریت اربعین، آموزش و مقاومت است.

حسین اکبری‌فرد رئیس همایش بین‌المللی حکمرانی فرهنگ و هویت اسلامی ایرانی در مکتب مجاهد شهید امام خامنه‌ای (رض) نیز گفت: این همایش با محوریت بررسی اندیشه‌ها و راهبرد‌های رهبر شهید انقلاب در حوزه علم و فناوری برگزار شده و دانشگاه‌های مختلف استان کرمان در فرآیند ارسال و داوری مقالات مشارکت داشته‌اند.

وی با بیان اینکه مقالات پس از داوری و انتخاب در سطح استانی، برای بررسی نهایی به دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال می‌شود، افزود: در مجموع ۱۲ مقاله برای ارائه در نشست علمی کرمان انتخاب شده که هفت مقاله در حوزه همایش شورای عالی انقلاب فرهنگی و پنج مقاله مرتبط با موضوع اربعین است.

اکبری‌فرد بیان کرد: هدف اصلی این رویداد، بهره‌گیری از ظرفیت علمی دانشگاه‌های استان و تبدیل اندیشه‌ها و راهبرد‌های رهبر شهید انقلاب به ادبیات علمی و الگو‌های قابل استفاده در عرصه حکمرانی است.

همچنین حجت‌الاسلام والمسلمین حسن عسکری مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه شهید باهنر کرمان با تأکید بر ضرورت تقویت نقش هیئت‌های اندیشه‌ورز شورای عالی انقلاب فرهنگی در استان‌ها گفت: این شورا نباید صرفاً به برگزاری نشست‌ها و همایش‌ها محدود شود، بلکه باید با بهره‌گیری از ظرفیت جامعه دانشگاهی و نخبگان، مسائل و چالش‌های مهم اجتماعی، فرهنگی و سیاسی استان‌ها را شناسایی و راهکار‌های عملیاتی برای ارائه به شورای عالی انقلاب فرهنگی تدوین کند.

وی با اشاره به فاصله موجود بین وضعیت حکمرانی فعلی و الگوی حکمرانی مبتنی بر اندیشه اسلامی، افزود: موضوعاتی همچون هویت ملی و اسلامی جوانان و مسائل فرهنگی و اجتماعی کشور، نیازمند بازخوانی جدی مبانی حکمرانی اسلامی و بهره‌گیری از دیدگاه‌ها و راهبرد‌های رهبر شهید انقلاب است و برگزاری چنین همایش‌هایی باید از سطح تعارفات فراتر رفته و به حل مسائل واقعی کشور و ارائه الگو‌های کاربردی در حکمرانی فرهنگی و اجتماعی منجر شود.