به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، مسابقات کشتی محله‌محور با عنوان «نبض محله» و یادواره شهدای جنگ رمضان، با حضور نزدیک به ۱۰۰ کشتی‌گیر خردسال از هفت شهر استان قزوین برگزار شد.

این رقابت‌ها در ۱۲ وزن و با هدف ترویج ورزش همگانی، شناسایی استعدادهای ورزشی و ایجاد نشاط اجتماعی دنبال شد و طی آن، فرزندان جامعه کار و تولید در فضایی رقابتی به مصاف یکدیگر رفتند.

در پایان این دوره از مسابقات که با همکاری هیأت کشتی استان قزوین در چارچوب طرح ملی «نبض محله» برگزار شد، نفرات و تیم‌های برتر با اهدای مدال، احکام قهرمانی و کاپ تیمی تجلیل شدند.

معرفی برترین‌های لیگ قهرمانان تکواندو نونهالان دختر استان

در دور نخست این رقابت‌ها بهار رستمی، هستی گچلو، نیلوفر کلهر، سوگند کریمی، نازنین زهرا صادقی، اسرا یوسفی، سلنا میرزایی غفاری، ترمه اسدی، نازنین زهرا جلالی و پرنیان شهسواری در اوزان اول تا دهم قهرمان شدند.

خانه تکواندوی قزوین میزبان این رقابت‌ها بود.

دو ستاره کاراته قزوین مسافر المپیک دانش‌آموزی برزیل شدند

بنیامین صحاف در وزن ۶۱- کیلوگرم بخش پسران و ستایش افشار در وزن ۶۶- کیلوگرم بخش دختران، دو نماینده شایسته استان قزوین در ترکیب تیم ملی کاراته دانش‌آموزی ایران جهت حضور در رقابت‌های المپیک دانش‌آموزی در ریو دو ژانیروی برزیل، هستند.

این رقابت ها طی روزهای ۸ و ۱۱ آذرماه به میزبانی شهر «ریو دو ژانیرو» برزیل برگزار خواهد شد.