به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ انباشت گسترده نخاله‌های ساختمانی در مسیر ورودی نمایشگاه بین‌المللی استان ایلام واقع در منطقه چغاسبز؛ چهره نامناسبی به این محدوده داده و ضرورت ساماندهی و پاکسازی آن را دوچندان کرده است.

امامی، مدیر محیط زیست شهرستان ایلام با اشاره به این که پاکسازی و مدیریت این محدوده در حوزه وظایف شهرداری است، گفت: تذکر‌های لازم در چند مرحله به شهرداری داده شده و پرونده این موضوع نیز برای رسیدگی به مراجع قضایی ارجاع شده است.

کارزانی، مدیر پسماند شهرداری ایلام نیز با اشاره به انتقال غیرمجاز نخاله‌های ساختمانی از سوی برخی افراد به این منطقه، اظهار کرد: پاکسازی نخاله‌ها در دستور کار قرار دارد و طی هفته آینده این محدوده پاکسازی و مسیر‌های ورود غیرمجاز نیز مسدود خواهد شد.

ساماندهی این محدوده و جلوگیری از تکرار تخلیه غیرمجاز نخاله‌های ساختمانی، مطالبه‌ای است که تحقق آن نیازمند نظارت مستمر و برخورد با متخلفان است.