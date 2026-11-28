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امشب هم مردم تهران در تجمعات شبانه با اراده و عزم خستگی ناپذیر ، پایدار و استوار حضور می یابند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ امشب هم مردم تهران با اراده و عزم خستگی ناپذیر در تجمعات شبانه در میادین حضور می یابند.برنامه برخی از میادین تهران به این شرح است؛
_عقد زوج جانفدا در اجتماعات میدان نبوت
- سخنرانی پیمان فلسفی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در میدان سما (طرشت)
-حضور نوعروس و دامادها در اجتماعات شهرک ولایت حوالی دانشگاه امام حسین
-برنامههای میدان ابن سینا محله خانی اباد نو به یاد شهید محسن زیارتی و سخنرانی دکتر بیژن عبدالکریمی
-برنامههای میدان منیریه بزرگداشت روز نیروی دریایی و اکران مستند انتظار ۲۵ ساله و سخنرانی قدیری ابیانه
-میدان امام حسن مجتبی منطقه ۱۴ سخنرانی سردار جوانی معاون سیاسی سپاه.