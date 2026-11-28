به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، متن پیام بدین شرح است:

برادر گرامی امیر دریا دار دوم حسن مقصودلو

فرمانده محترم منطقه یکم نداجا

سلام علیکم

هفتم آذرماه، سالروز نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران، یادآور حماسه‌آفرینی‌های دریادلانی است که با عزم راسخ و غیرت دینی، برای دفاع از مرز‌های آبی خلیج فارس، جان شیرین خود را نثار کردند. بی‌شک دلاورمردی‌های نیروی دریایی ارتش در دوران دفاع مقدس و استمرار این مجاهدت‌ها در برهه کنونی، که دوشادوش رزمندگان نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حال عقب راندن دشمن آمریکایی-صهیونیستی هستند، جلوه‌ای از اقتدار و سربلندی ایران اسلامی است که در تاریخ این سرزمین ماندگار خواهد شد.

اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره امام شهید، فرماندهان والامقام، شهدای گرانقدر نیروی دریایی ارتش، به‌ویژه شهدای «ناو دنا» و تمامی شهدای انقلاب اسلامی، این روز خجسته را به فرماندهان غیور و آحاد کارکنان متعهد و انقلابی منطقه یکم نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران تبریک عرض می‌نمایم.

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از درگاه خداوند متعال، توفیق روزافزون این غیورمردان را در سایه توجهات حضرت ولی‌عصر (عج) و تحت زعامت فرمانده معظم کل قوا، حضرت آیت‌الله العظمی امام سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، جهت تحقق اهداف عالی نظام و صیانت از دستاورد‌های انقلاب اسلامی مسئلت دارم.

«فرمانده منطقه یکم نیروی دریایی سپاه»