مدرسه اوتیسم حضرت قائم (عج) اراک پس از ۱۸ ماه ساخت و با هزینه‌ای حدود ۵۰ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسیده و اکنون میزبان ۵۷ دانش‌آموز است؛ مجموعه‌ای تخصصی که با همت یک خیر مدرسه‌ساز برای فراهم کردن شرایط آموزشی متناسب با نیاز‌های این دانش‌آموزان احداث شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ اینجا کلاس درس، فقط محل آموزش نیست؛ فرصتی برای شکوفایی استعداد‌ها و گشودن مسیر یادگیری برای دانش‌آموزانی است که به فضایی متناسب با نیاز‌های آموزشی و مراقبتی خود نیاز دارند.

مدرسه اوتیسم حضرت قائم (عج) اراک با همت حاج محمدمهدی همتی، خیر مدرسه‌ساز، در مدت ۱۸ ماه و با هزینه‌ای نزدیک به ۵۰ میلیارد تومان ساخته شده و امروز میزبان ۵۷ دانش‌آموز است.

این خیر مدرسه‌ساز با اشاره به انگیزه خود برای ساخت این مجموعه گفت: با مشاهده نیاز دانش‌آموزان طیف اوتیسم به فضای آموزشی متناسب با شرایطشان، تصمیم گرفتم مدرسه‌ای ویژه این دانش‌آموزان احداث کنم.

همتی افزود: پیش از این، دانش‌آموزان در مدرسه امام علی (ع) تحصیل می‌کردند که به دلیل قدیمی بودن فضا و نداشتن امکانات تخصصی مورد نیاز، ضرورت ساخت مدرسه‌ای با امکانات آموزشی، بهداشتی و درمانی مناسب احساس می‌شد.

وی با بیان اینکه اکنون ۵۷ دانش‌آموز در این مدرسه تحصیل می‌کنند، گفت: ۴۲ نفر از این دانش‌آموزان در طیف اوتیسم قرار دارند و تلاش شده است امکانات مورد نیاز آموزش و مراقبت از آنان در یک مجموعه فراهم شود.

این خیر مدرسه‌ساز، خدمت به جامعه و به یادگار گذاشتن کار نیک را انگیزه اصلی خود از ساخت این مدرسه دانست و ابراز امیدواری کرد زمینه احداث مدارس مشابه در دیگر نقاط استان مرکزی نیز فراهم شود.

همتی همچنین با اشاره به نیاز حدود هزار دانش‌آموز طیف اوتیسم در استان مرکزی به مراکز آموزشی تخصصی، بر ضرورت توسعه این فضا‌ها برای ارتقای فرصت‌های آموزشی و توانمندسازی این دانش‌آموزان تأکید کرد.