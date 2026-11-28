با افزایش وابستگی به دنیای مجازی و کاهش فعالیت‌های بدنی میان نوجوانان، اجرای منظم ورزش صبحگاهی در مدارس، به عنوان یک ضرورت آموزشی برای ارتقای سلامت جسمی و روانی دانش‌آموزان مطرح شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، در دنیای امروز که سبک زندگی ماشینی و استفاده مفرط از ابزار‌های دیجیتال، تحرک کودکان و نوجوانان را به حداقل رسانده است، توجه به مهارت‌های حرکتی در محیط‌های آموزشی بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است.

کارشناسان معتقدند حتی پنج دقیقه ورزش صبحگاهی در آغاز روز، می‌تواند پویایی و نشاط را در محیط‌های آموزشی ایجاد کند. این فعالیت‌ها نه تنها باعث آماده‌سازی جسمانی می‌شود، بلکه سطح تمرکز و آمادگی ذهنی دانش‌آموزان را برای دریافت مطالب درسی افزایش می‌دهد.

برای دستیابی به حداکثر بهره‌وری، متخصصان بر لزوم توسعه فعالیت‌های ورزشی درون‌مدرسه‌ای تأکید دارند. تشکیل کانون‌های تندرستی، برگزاری جشنواره‌ها و مسابقات ورزشی منظم می‌تواند مشارکت دانش‌آموزان را در فعالیت‌های بدنی به طور مستمر تضمین کند.

علاوه بر جنبه‌های سلامت‌محور، فعالیت‌های ورزشی در مدارس، بستری ایده‌آل برای شناسایی و پرورش استعداد‌های نوظهور ورزشی فراهم می‌کند.

اگر ورزش از یک فعالیت گذرا به یک الگوی رفتاری نهادینه شده در زندگی دانش‌آموزان تبدیل شود، می‌توان از نسل آینده‌ای با آمادگی جسمانی بالا و سطح انرژی مطلوب انتظار داشت.