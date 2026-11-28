معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربنا‌های حمل‌ونقل کشور از روند اجرای قطعات محور بیجار به زنجان و پروژه کنارگذر شمالی شهرستان بیجار و قطعه هفتم پروژه راه‌آهن زنجان ـ تبریز به همدان ـ سنندج بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، بازوند در این بازدید گفت: تکمیل کریدور ریلی راه آهن بیجار- زنجان و کنارگذر شمالی بیجار از اولویت‌های اصلی وزارت راه است.

وی با اشاره به وضعیت بزرگراه‌های حوزه شهرستان بیجار اظهار داشت: از مجموع ۵۷ کیلومتر بزرگراه واقع در محدوده این شهرستان، عملیات اجرایی حدود ۱۱ کیلومتر نیز شروع شده است و باقیمانده این مسیر در قالب دو قطعه به پیمانکار واگذار می‌شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی در ادامه با اشاره به پروژه راه‌آهن زنجان ـ بیجار و اهمیت آن در شبکه حمل‌ونقل کشور عنوان کرد: این مسیر یکی از کریدور‌های مهم ریلی کشور است که از تبریز آغاز شده و تا بندر امام خمینی (ره) ادامه پیدا می‌کند.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربنا‌های حمل‌ونقل کشور همچنین با اشاره به پروژه ۱۳ کیلومتری کنارگذر شمالی بیجار گفت: اتمام این طرح با توجه به مطالبه جدی مردم شهرستان، به‌صورت ویژه دنبال می‌شود.