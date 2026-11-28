به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ یادواره ۱۰۵ شهید والامقام شهرخان‌ببین و بخش فندرسک در مصلی امام خمینی (ره) خان‌ببین برگزار شد.

سرهنگ پاسدار رحمانی، جانشین سپاه نینوا گفت: به برکت همبستگی و اتحاد مردم، رشادت نیرو‌های مسلح و هدایت‌های رهبر معظم انقلاب، نقشه‌های دشمنان همواره با شکست مواجه شده است.

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اهالی دهستان پالیز مراوه تپه با برگزاری مراسمی یاد و خاطره شهدای این دهستان و شهدای مدرسه شجره طیبه میناب را گرامی داشتند.

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در راستای برگزاری یادواره خانگی شهدا یادواره شهید محمود محمودی در آزادشهر برگزار شد.

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به مناسبت هفته بسیج بیش از ۲۵۰ نفر از دانش آموزان پسر مدارس گنبدکاووس، آزادشهر، علی آباد و کلاله در قالب کاروان راهیان نور به

به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام شدند.

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رئیس مجمع خیرین مدرسه‌ساز علی‌آبادکتول در جشنواره خیرین مدرسه ساز این شهرستان گفت: تاکنون ۴۵ مدرسه با مشارکت خیرین در این شهرستان ساخته شده و خیرین در اهدای زمین برای احداث فضا‌های آموزشی نقش مؤثری داشته‌اند.

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امروز در مراسمی سیدجواد میردوستی بعنوان رییس جدید دادگستری شهرستان آزادشهر معرفی و از خدمات رضا بذری رییس سابق دادگستری این شهرستان قدردانی شد.