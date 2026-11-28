فرمانده سپاه امام سجاد علیه السلام هرمزگان در پیامی، از حضور پرشور، آگاهانه و حماسی مردم شریف و ولایتمدار استان، بسیجیان، خانواده‌های معظم شهدا، مسئولان و دست‌اندرکاران در برنامه‌های گرامیداشت هفته بسیج قدردانی کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، سردار حسن صنعتکاران گفت: این حضور باشکوه نماد وحدت، بصیرت، همبستگی ملی و پیوند عمیق مردم با آرمان‌های انقلاب اسلامی است.

وی با اشاره به برنامه‌های متنوع این هفته، از جمله اجرای برنامه ملی راهیان نور در شهرستان میناب، دیدار و تکریم خانواده‌های معظم شهدا، تجمعات شبانه و برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی، اظهار داشت: این رویداد‌ها جلوه‌ای از زنده‌بودن فرهنگ بسیجی و روحیه مشارکت، ایثار و مسئولیت‌پذیری در جامعه است.

همچنین با قدردانی از تلاش‌های اصحاب رسانه، خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای استان در انعکاس گسترده و شایسته برنامه‌ها و رویداد‌های هفته بسیج، نقش رسانه‌ها را در تبیین دستاوردها، انتقال پیام و نمایش جلوه‌های حضور و مشارکت مردم بسیار ارزشمند دانست و از پوشش خبری و اطلاع‌رسانی مطلوب این برنامه‌ها تقدیر کرد.

فرمانده سپاه امام سجاد (ع) هرمزگان با تأکید بر اینکه بسیج فراتر از یک تشکیلات، فرهنگ برخاسته از ایمان، اخلاص و مردم‌باوری است، افزود: سرمایه اصلی انقلاب اسلامی، حضور آگاهانه و متحد مردم در صحنه است و در شرایط حساس کنونی، حفظ انسجام ملی، هوشیاری و تقویت روحیه مقاومت، مهم‌ترین پشتوانه عبور از توطئه‌ها و تهدید‌های دشمنان به شمار می‌رود.

همچنین با قدردانی از تلاش‌های اصحاب رسانه، خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای استان در انعکاس گسترده و شایسته برنامه‌ها و رویداد‌های هفته بسیج، نقش رسانه‌ها را در تبیین دستاوردها، انتقال پیام و نمایش جلوه‌های حضور و مشارکت مردم بسیار ارزشمند دانست و از پوشش خبری و اطلاع‌رسانی مطلوب این برنامه‌ها تقدیر کرد.

سردار صنعتکاران در بخش دیگری از پیام خود، از نهادها، سازمان‌ها، دستگاه‌های اجرایی و مسئولان استان که با ارسال پیام‌های تبریک به مناسبت هفته بسیج، همراهی و همدلی خود را ابراز کردند، قدردانی کرد و این اقدام را نشانه‌ای از جایگاه ارزشمند فرهنگ بسیج و پیوند مستحکم مجموعه‌های مختلف استان با این شجره طیبه دانست.

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در پایان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل (ره)، رهبر شهید انقلاب و شهدای والامقام، به ویژه جنگ تحمیلی سوم، از آحاد مردم، بسیجیان، خانواده‌های معظم شهدا، مسئولان و مجموعه‌های نظامی و انتظامی که در برگزاری هرچه باشکوه‌تر برنامه‌های هفته بسیج نقش‌آفرینی کردند، صمیمانه قدردانی کرد و تداوم این همدلی و حضور مسئولانه را زمینه‌ساز عزت، امنیت و پیشرفت ایران اسلامی دانست.