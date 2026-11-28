به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی،حضرتی اظهار داشت:پرونده قاچاق سوخت یارانه‌ای در شعبه اول بدوی ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان جلفا رسیدگی و منجر به صدور رای شد.

وی افزود:عوامل پلیس امنیت اقتصادی گمرک جلفا هنگام کنترل خودرو‌های خروجی از مرز به مقصد نخجوان، یک دستگاه کامیون را پس از انجام تشریفات گمرکی و در نقطه صفر مرزی مشکوک تشخیص دادند.

حضرتی ادامه داد: در بازرسی از این کامیون و بررسی اسناد آن ۴۶۰ لیتر گازوئیل فاقد مجوز قانونی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی کشف و توقیف شد و راننده نیز نتوانست ادعای خود مبنی بر خروج قانونی کالا را با ارائه اسناد گمرکی اثبات کند.

مدیر کل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی گفت: پرونده پس از ارجاع به شعبه و برگزاری جلسه رسیدگی با حضور متخلف بررسی شد و متهم پس از تفهیم اتهام، مالکیت سوخت مکشوفه و انتساب تخلف را پذیرفت.

وی با اشاره به صدور رای در این پرونده خاطرنشان کرد: ارزش گازوئیل بر اساس اعلام شرکت نفت، یک میلیارد و ۶۵۶ میلیون ریال برآورد شد و متخلف علاوه بر ضبط سوخت مکشوفه به نفع دولت، به پرداخت جریمه نقدی معادل سه برابر ارزش کالای یارانه‌ای به مبلغ چهار میلیارد و ۹۶۸ میلیون ریال محکوم شد.