مصرف خودسرانه آنتی‌بیوتیک‌ها و رعایت‌نکردن دستور پزشک، از عوامل افزایش مقاومت میکروبی و کاهش اثربخشی داروهاست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ دکتر حسین حیدری‌کایدان در نشست کمیته دانشگاهی تجویز منطقی آنتی‌بیوتیک‌ها، بر ضرورت اجرای اقدامات یکپارچه برای مقابله با مقاومت میکروبی تأکید کرد.

وی هدف از برگزاری این نشست را شناسایی نقاط ضعف و ارائه راهکارهای اجرایی مبتنی بر داده برای مدیریت مصرف آنتی‌بیوتیک‌ها عنوان کرد و خواستار مسئولیت‌پذیری مردم در مصرف صحیح دارو شد.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز با اشاره به شعار سازمان جهانی بهداشت درباره پیوند سلامت انسان، حیوان و محیط زیست، تأکید کرد: مردم نباید بر تجویز آنتی‌بیوتیک اصرار کنند و مصرف دارو باید صرفاً بر اساس دستور پزشک باشد.

رئیس اداره تحقیق و توسعه، آموزش مردمی و اطلاع‌رسانی معاونت غذا و داروی اهواز، مقاومت میکروبی را یکی از ۱۰ تهدید بزرگ سلامت در جهان دانست و درباره پیامدهای سوءمصرف داروها هشدار داد.

دکتر مهرزاد ناطق‌زاده، نیز با بیان اینکه آنتی‌بیوتیک‌ها در درمان بیماری‌های ویروسی مانند سرماخوردگی، آنفلوانزا و کرونا تأثیری ندارند، افزود: مصرف خودسرانه این داروها موجب از بین رفتن باکتری‌های مفید بدن و افزایش میکروب‌های مقاوم می‌شود.