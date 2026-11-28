رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای مهاباد از برنامه‌ریزی برای واگذاری طرح آسفالت جاده روستای ابراهیمه به پیمانکار جدید خبر داد. این مسیر که از سال‌ها پیش به دلیل وضعیت خاکی و کوهستانی، تردد را برای اهالی دشوار کرده، اکنون در فهرست طرح های اجرایی قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، روستای ابراهیمه که با جمعیتی حدود ۳۵۰ نفر در ۲۳ کیلومتری مرکز شهرستان مهاباد واقع شده، مدت‌هاست با چالش جاده‌های خاکی و پرپیچ‌وخم دست‌وپنجه نرم می‌کند. وضعیت نامناسب این مسیر نه تنها امنیت و راحتی تردد اهالی را به خطر انداخته، بلکه تأثیر منفی مستقیم بر اقتصاد روستا نیز گذاشته است.

باغداران و کشاورزان منطقه میگویند: هزینه‌های حمل‌ونقل محصولات باغی به بازار‌های اصلی به دلیل ناپایداری جاده، به شدت افزایش یافته و بخشی از سود حاصل از محصولات کشاورزی را می‌بلعد.

در همین زمینه، رحمت نویدی‌نیا، رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای مهاباد، در واکنش به مطالبات اهالی گفت: فرآیند آماده‌سازی طرح آسفالت این مسیر در جریان است و به‌زودی قرارداد اجرای طرح به پیمانکار جدید واگذار خواهد شد.

انتظار می‌رود با آغاز عملیات اجرایی، علاوه بر بهبود کیفیت زندگی اهالی روستای ابراهیمه، دسترسی به مناطق کشاورزی نیز تسهیل شود.