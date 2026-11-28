ماموران انتظامی شهرستان خَفر در استان فارس، چهار کیلو و ۳۰۰ گرم هروئین جاسازی شده را در بازرسی از خودرو کشف کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، فرمانده انتظامی شهرستان خَفر گفت: در پی اقدامات پلیسی مبنی بر فعالیت یک قاچاقچی در زمینه تهیه و توزیع مواد مخدر، ماموران انتظامی این شهرستان پس از هماهنگی قضایی سواری پراید را در جاده شناسایی و آن را متوقف کردند.

سرهنگ رحیم رضایی‌زاده افزود: در بازرسی از این خودرو چهار کیلو و ۳۰۰ گرم هروئین که به صورت ماهرانه جاسازی شده بود ، کشف و راننده دستگیر شد.