پخش زنده
امروز: -
در آستانه میلاد باسعادت حضرت فاطمهالزهرا سلامالله علیها و گرامیداشت روز زن، عصر فردا یکشنبه هشتم آذر مراسم آیینی در حرم مطهر حضرت احمد بن موسی شاهچراغ علیه السلام برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، در آستانه میلاد باسعادت حضرت فاطمهالزهرا سلامالله علیها و گرامیداشت روز زن، عصر فردا یکشنبه هشتم آذر مراسم آیینی در حرم مطهر حضرت شاهچراغ برگزار میشود.
این مراسم با هدف تجلیل از جایگاه والای بانوان در اسلام ، فردا یکشنبه، ۸ آذر ماه، همزمان با اقامه نماز مغرب و عشاء در شبستان امام خمینی حرم مطهر احمد بن موسی شاهچراغ علیه السلام برگزار می شود.
در این مراسم، حجتالاسلام والمسلمین سقاچی سخنرانی خواهد کرد و حاج هاشم عبدالرحیمزادگان نیز به مداحی خواهد پرداخت.