در آستانه میلاد باسعادت حضرت فاطمه‌الزهرا سلام‌الله علیها و گرامیداشت روز زن، عصر فردا یکشنبه هشتم آذر مراسم آیینی در حرم مطهر حضرت احمد بن موسی شاهچراغ علیه السلام برگزار می‌شود.

مراسم میلاد حضرت فاطمه (س) و روز زن در حرم مطهر شاهچراغ ، فردا هشتم آذر

مراسم میلاد حضرت فاطمه (س) و روز زن در حرم مطهر شاهچراغ ، فردا هشتم آذر

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، در آستانه میلاد باسعادت حضرت فاطمه‌الزهرا سلام‌الله علیها و گرامیداشت روز زن، عصر فردا یکشنبه هشتم آذر مراسم آیینی در حرم مطهر حضرت شاهچراغ برگزار می‌شود.

این مراسم با هدف تجلیل از جایگاه والای بانوان در اسلام ، فردا یکشنبه، ۸ آذر ماه، همزمان با اقامه نماز مغرب و عشاء در شبستان امام خمینی حرم مطهر احمد بن موسی شاهچراغ علیه السلام برگزار می شود.

در این مراسم، حجت‌الاسلام والمسلمین سقاچی سخنرانی خواهد کرد و حاج هاشم عبدالرحیم‌زادگان نیز به مداحی خواهد پرداخت.