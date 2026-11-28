به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل؛ استاندار اردبیل در نشست شورای اداری استان گفت: دستور تامین این میزان اعتبار از محل منابع ماده ۵۶، از طرفِ رئیس‌کل بانک مرکزی دریافت شده.

مسعود امامی یگانه افزود: امسال حدود ۱۷هزار میلیارد تومان اعتبار برای طرح‌های استان در نظر گرفته شده و تکمیل طرح‌های اقتصادی و عمرانی با پیشرفت بیش از ۷۰ درصد تا پایان سالِ آینده، مورد تاکید قرار دارد.

استفاده از ظرفیت نخبگان و دانشگاهیان در حوزه‌های صنعتی و اقتصادی، تأمین کالا‌های اساسی و مدیریت مصرفِ انرژی، از دیگر مباحث مطرح در نشست شورای اداری استان اردبیل بود.