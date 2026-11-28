به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ اجرای طرح‌های جنگل‌کاری و بیابان‌زدایی با کاشت بیش از ۱۵ هزار نهال در این مناطق؛ علاوه بر احیای پوشش گیاهی و مهار کانون‌های گردوغبار؛ بخشی از برنامه ملی کاشت یک میلیارد نهال است.

به گفته کارشناس جنگل منابع طبیعی استان؛ اجرای طرح کاشت نهال با هدف بیابان زایی در مناطق مرزی استان صورت گرفته است.

عزیزی افزود: در این طرح تلاش شده است؛ تا گونه‌هایی که با آب و هوای منطقه سازگاری دارند، کاشته شوند.

وی ادامه داد: وجود ۲ میلیون هکتار اراضی بیابانی در کشور عراق که از کانون‌های اصلی ریزگرد هستند؛ یکی از مهمترین دلایل اجرای کاشت نهال در مناطق مرزی استان ایلام است.

حفظ آب و خاک و جلوگیری از فرسایش و احیا زمین‌های این مناطق؛ از سایر اهداف اجرای طرح کاشت نهال در استان ایلام است.

احمدی، مدیر اجرای طرح کاشت یک میلیارد اصله نهال در کشور نیز گفت: به منظور اجرای این طرح؛ تاکنون ۶۰۰ میلیون اصله نهال در کشور کاشت شده است.