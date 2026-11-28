نوای موسیقی نواحی در طنین تاریخ کاروانسرای آوه
همایش موسیقی نواحی با حضور گروههای هنری از شش استان کشور، در فضای تاریخی کاروانسرای آوه شهرستان ساوه برگزار شد؛ رویدادی برای پاسداشت اصالتها و هویت فرهنگی ایران.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛
کاروانسرای تاریخی آوه میزبان نغمههایی از فرهنگ و هویت اقوام ایرانی شد؛ جایی که موسیقی نواحی، روایتگر ریشهها، آداب و رسوم و میراث هنری سرزمین ایران بود.
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ساوه گفت: موسیقی نواحی جلوهای از اصالت و هویت فرهنگی ایران است و پاسداشت این میراث ارزشمند هنری ضرورت دارد.
احمد جوانمرد افزود: این همایش با حضور گروههای موسیقی از شش استان کشور و به مناسبت هفته فرهنگی و در چارچوب رویداد ملی ایران جان برگزار شده است.