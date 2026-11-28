همایش موسیقی نواحی با حضور گروه‌های هنری از شش استان کشور، در فضای تاریخی کاروانسرای آوه شهرستان ساوه برگزار شد؛ رویدادی برای پاسداشت اصالت‌ها و هویت فرهنگی ایران.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ کاروانسرای تاریخی آوه میزبان نغمه‌هایی از فرهنگ و هویت اقوام ایرانی شد؛ جایی که موسیقی نواحی، روایتگر ریشه‌ها، آداب و رسوم و میراث هنری سرزمین ایران بود.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ساوه گفت: موسیقی نواحی جلوه‌ای از اصالت و هویت فرهنگی ایران است و پاسداشت این میراث ارزشمند هنری ضرورت دارد.

احمد جوانمرد افزود: این همایش با حضور گروه‌های موسیقی از شش استان کشور و به مناسبت هفته فرهنگی و در چارچوب رویداد ملی ایران جان برگزار شده است.