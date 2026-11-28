کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با هدف ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی، تقویت خلاقیت و زمینه‌سازی برای نقش‌آفرینی نوجوانان در فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی، فراخوان پویش ملی «اگر کتاب‌ها نبودند...» را منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، این پویش با شعار «با کتاب گفت‌و‌گو کنیم» و با محوریت مشارکت اعضای نوجوان و کانون‌یاران در سراسر کشور برگزار می‌شود. در این پویش از نوجوانان دعوت شده است با بهره‌گیری از قدرت تخیل و خلاقیت خود، جهانی را تصور کنند که در آن هیچ کتابی وجود ندارد و برداشت‌ها و روایت‌های خود از چنین جهانی را در قالب آثار هنری و رسانه‌ای ارائه دهند.

«تصور کن یک روز از خواب بیدار می‌شوی و می‌بینی هیچ کتابی در دنیا وجود ندارد؛ نه قصه‌ای، نه داستانی، نه کتابی برای آموختن و دانستن. در چنین جهانی چه اتفاقی می‌افتد؟ زندگی انسان‌ها چگونه خواهد بود؟» پرسش محوری این پویش است.

نوجوانان می‌توانند آثار خود را در قالب قصه‌گویی، نماهنگ، محتوای تصویری و پادکست با رویکرد‌های داستانی، تخیلی، طنز، اجتماعی، علمی یا هنری تولید کنند.

یکی از بخش‌های مهم این پویش، نقش‌آفرینی نوجوانان در گسترش زنجیره دعوت به کتاب‌خوانی است. بر همین اساس، از هر شرکت‌کننده خواسته شده است پس از تولید و ارسال اثر خود، دست‌کم دو نفر از دوستان یا هم‌سالانش را نیز به مشارکت در این حرکت فرهنگی دعوت کند.

افراد دعوت‌شده نیز می‌توانند پس از مشارکت، دو نفر دیگر را به پویش دعوت کنند تا زمینه گسترش این حرکت فرهنگی در میان نوجوانان و دانش‌آموزان فراهم شود.

ایجاد نگرشی عمیق‌تر نسبت به جایگاه کتاب در زندگی فردی و اجتماعی، تقویت قدرت تخیل و روایتگری، بهره‌گیری از ظرفیت‌های هنری و رسانه‌ای نوجوانان در ترویج فرهنگ مطالعه و تقویت روحیه مسئولیت‌پذیری و کنشگری فرهنگی از دیگر اهداف این پویش است.

آثار تولیدشده در بستر‌های رسانه‌ای و شبکه‌های ارتباطی استان‌ها منتشر می‌شود و آثار منتخب بر اساس عمق نگاه و کیفیت انتقال ایده به دبیرخانه مرکزی ارسال خواهد شد.

پویش ملی «اگر کتاب‌ها نبودند...» رویدادی غیررقابتی است و تمامی نوجوانان علاقه‌مند می‌توانند در آن شرکت کنند. علاقه‌مندان تا ۱۵ آذر ۱۴۰۵ فرصت دارند آثار خود را به مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در سراسر کشور ارائه دهند.

این پویش در معاونت فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با هدف استمرار جریان ترویج فرهنگ مطالعه، فراتر از مناسبت‌ها و محدودیت‌های زمانی، برگزار می‌شود.