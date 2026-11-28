ایستگاه سنجش و پایش سلامت دانشجویان جدیدالورود دانشگاه پیام نور شهرستان مهریز با همکاری شبکه بهداشت و درمان این شهرستان به مدت دو روز برپا شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، این برنامه با هدف ارتقای سطح سلامت دانشجویان، افزایش آگاهی نسبت به اهمیت مراقبت‌های بهداشتی و شناسایی زودهنگام عوامل خطر و مشکلات سلامت، امروز و فردا در دانشگاه پیام نور مهریز در حال اجراست.

در این ایستگاه، خدمات متنوعی از جمله مراقبت‌های بهداشتی، معاینات پزشکی، مشاوره روان‌شناختی، مشاوره تغذیه و آموزش‌های مرتبط با غربالگری و بیماریابی اچ‌آی‌وی به دانشجویان مراجعه‌کننده ارائه می‌شود.

دکتر محمود فلاحتی سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان مهریز با تأکید بر اهمیت توجه به سلامت دانشجویان گفت: دوران دانشجویی یکی از مراحل مهم زندگی و شکل‌گیری عادت‌های فردی و اجتماعی است و توجه به سلامت جسمی و روانی دانشجویان می‌تواند نقش مؤثری در پیشگیری از بیماری‌ها و ارتقای کیفیت زندگی آنان داشته باشد.

وی افزود: شناسایی زودهنگام عوامل خطر و مشکلات سلامت از طریق معاینات، غربالگری و مشاوره‌های تخصصی، زمینه مداخله به‌موقع و پیگیری موارد نیازمند مراقبت را فراهم می‌کند.

سرپرست شبکه بهداشت و درمان مهریز در پایان بر تداوم همکاری‌های بین‌بخشی با مراکز آموزشی و دانشگاهی برای توسعه برنامه‌های سلامت‌محور و ارتقای سطح آگاهی و سلامت جامعه تأکید کرد.