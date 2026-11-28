یک توده چندکیستی تخمدان به قطر حدود ۶۰ سانتی‌متر و وزن ۱۵ کیلوگرم، طی یک عمل جراحی یک‌ساعته در بیمارستان امیرالمؤمنین قم از شکم یک بیمار ۵۳ ساله خارج شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، این بیمار ۵۳ ساله با شکایت از درد شکمی و وجود توده در ناحیه شکم به پزشک مراجعه کردو پس از انجام بررسی‌های تشخیصی از جمله سی‌تی‌اسکن شکم و لگن و معاینات تخصصی، بیمار در بیمارستان امیرالمؤمنین بستری شد.

پس از انجام مشاوره‌های پزشکی و اقدامات درمانی و آماده‌سازی‌های لازم، بیمار به اتاق عمل منتقل شد.

این عمل جراحی توسط دکتر محمود حیدری فلوشیپ فوق‌تخصصی لاپاراسکوپی پیشرفته انجام شدو در جریان جراحی، توده بزرگ چندکیستی منشأگرفته از تخمدان چپ، با ابعاد تقریبی ۶۰ سانتی‌متر و وزن حدود ۱۵ کیلوگرم، خارج شد.

این جراحی در مدت حدود یک ساعت انجام شد و توده تخمدانی به‌طور کامل از بدن بیمار خارج شد.