زمین‌هایی در استان قزوین با هدف احداث نیروگاه واگذار شده‌اند، اما آمار‌ها از اجرا نشدن برخی طرح‌ها حکایت دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، خبرنگار ما در گزارشی، سراغ زمین‌هایی در استان قزوین رفته که با هدف احداث نیروگاه واگذار شده‌اند، اما برخی از آن‌ها هنوز به تولید برق نرسیده‌اند؛ گزارشی درباره علت اجرا نشدن طرح‌ها و سرنوشت زمین‌های واگذارشده.

وقتی زمین دولتی برای هدفی مشخص واگذار می‌شود، انتظار می‌رود در همان مسیر به کار گرفته شود. نمی‌توان زمین را به نام نیروگاه گرفت، اما سال‌ها از اجرای طرح خبری نباشد.

اگر زمین برای احداث نیروگاه واگذار شده، چرا نیروگاهی ساخته نشده است؟ و در نهایت، با زمین‌هایی که برخلاف هدف واگذاری رها شده‌اند، چه برخوردی شده است؟