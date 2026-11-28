جلسه مدیریت و بهینه‌سازی مصرف گاز طبیعی و برق، با حضور فرمانداران، مدیران دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های خدمات‌رسان در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان برگزار شد.

جلسه مدیریت و بهینه‌سازی مصرف گاز طبیعی و برق در کردستان تشکیل شد

جلسه مدیریت و بهینه‌سازی مصرف گاز طبیعی و برق در کردستان تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، کاهش ۸۰ درصدی مصرف برق پارک‌ها و معابر، رعایت الگوی مصرف انرژی، مدیریت مصرف در ساختمان‌ها و اماکن عمومی، آسیب‌شناسی وضعیت مصرف، فرهنگ‌سازی و توسعه انرژی‌های خورشیدی با جذب سرمایه‌گذاران، از جمله محور‌های مطرح‌شده در این نشست بود.

همچنین جلوگیری از خاموشی مدارس و صنایع و تأمین سوخت جایگزین برای نانوایی‌ها با هدف تداوم خدمات‌رسانی در شرایط احتمالی محدودیت انرژی، مورد تأکید مدیران دستگاه‌های مربوطه قرار گرفت.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کردستان گفت: هدف‌گذاری استان این است که تا حد امکان از قطع گاز در بخش خانگی جلوگیری شود و محدودیت‌های برق نیز به‌صورت مدیریت‌شده اعمال شود تا کمترین تأثیر را بر زندگی عادی مردم داشته باشد.

محمدی با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف در مساجد و اماکن مذهبی افزود: با تعدیل ساعات فعالیت سیستم‌های گرمایشی می‌توان ضمن توجه به مسائل اعتقادی مردم، مصرف انرژی را نیز مدیریت کرد.

وی مدارس را آخرین اولویت برای اعمال محدودیت و تعطیلی دانست و گفت: مراکز درمانی، مطب پزشکان و بیمارستان‌ها نیز باید در اولویت تأمین انرژی باشند و کمترین قطعی را تجربه کنند.

مدیریت مصرف انرژی در کنار حفظ پایداری خدمات عمومی، و فعالیت‌های اقتصادی، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق دستگاه‌ها و همکاری آحاد مردم است.