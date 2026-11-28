در عملیات و شناسایی مخفیگاه متخلفین شکار و صید در شهر یزد، چند سلاح غیرمجاز، مقادیر قابل توجهی مهمات و لاشه و تاکسیدرمی چند رأس از گونه‌های حیات‌وحش کشف و ضبط شد.

دستگیری ۲ شکارچی غیرمجاز و کشف سلاح و آثار تاکسیدرمی حیات‌وحش در یزد

دستگیری ۲ شکارچی غیرمجاز و کشف سلاح و آثار تاکسیدرمی حیات‌وحش در یزد



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان یزد گفت: در پی اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی و با همکاری کم نظیر پلیس اطلاعات استان یزد، دو نفر از شکارچیان غیرمجاز دستگیر شدند.

حسن اکبری افزود: در جریان این عملیات و شناسایی مخفیگاه متخلفین در شهر یزد، چند سلاح غیرمجاز، مقادیر قابل توجهی مهمات غیرمجاز و لاشه و تاکسیدرمی چند رأس از گونه‌های حیات‌وحش شامل قوچ و میش، کل و بز و آهو کشف و ضبط شد.

اکبری با اشاره به اهمیت این اقدام در مقابله با تخلفات شکار و صید غیرمجاز اظهار داشت: شکار غیرمجاز و کشتار حیات‌وحش، تهدیدی جدی برای تنوع زیستی و بقای گونه‌های ارزشمند جانوری استان به شمار می‌رود و برخورد با عوامل این‌گونه تخلفات با جدیت در دستور کار قرار دارد.

حسن اکبری ضمن قدردانی از همکاری و همراهی فرماندهی انتظامی استان بویژه پلیس اطلاعات استان یزد در اجرای این عملیات تأکید کرد: حفاظت از سرمایه‌های طبیعی و گونه‌های ارزشمند جانوری، نیازمند هم‌افزایی دستگاه‌های مسئول و مشارکت مردم است و با شناختی که از دستگاه قضایی استان داریم اطمینان داریم برخورد با متخلفین شکار و صید سخت و حداکثری خواهد بود.

وی در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف شکار و صید غیرمجاز و یا مخفیگاه آنها، موضوع را از طریق مراجع مسئول و سامانه ارتباطات مردمی محیط زیست گزارش کنند تا اقدامات قانونی لازم انجام شود.