به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس هیات سواری استان خوزستان گفت: در این دو رقابت‌ها که به میزبانی منطقه غیزانیه و ورزشگاه غدیر اهواز برگزار شد، بیش از ۱۰۰ سوارکار حضور داشتند.

حسین برون با اشاره به اینکه در مسابقات استقامت در بخش غیزانیه ۴۶ سوار کار در چهار دور باهم به رقابت پرداختند، ادامه داد: در مسابقات استقامت که در ورزشگاه غدیر اهواز برگزار شد، ۵۵ سوارکار در سه بخش نونهالان، جوانان و بزرگسالان با هم رقابت کردند.

استان خوزستان با بیش از ۵۰۰ باشگاه و مرکز نگهداری اسب یکی از قطب‌های سوارکاری و پرورش اسب در کشور است.