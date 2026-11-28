به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، پیشرفت تکنولوژی و فناوری در دنیای امروز، سرعت دسترسی به خدمات را آسانترکرده، به طوری که برای انجام بسیاری از خدمات، مراجعه به دستگاه‌های اجرایی و کاغذ بازی ها به حداقل رسیده است.

با اجرایی شدن دولت الکترونیک، کلیه خدمات و اطلاعات به آسانی در دسترس مردم قرارمی گیرد. اقدامی که علاوه برکاهش هزینه‌ها موجب شفافیت در ارائه خدمات هم می‌شود.

از ثبت درخواست‌ها و پیگیری پرونده‌ها گرفته تا دریافت استعلام‌ها و مدارک اداری، بخش قابل توجهی از خدمات در بستر سامانه‌های الکترونیکی ارائه می‌شود.

جمهوری اسلامی ایران در تازه‌ترین ارزیابی سازمان ملل متحد در شاخص دولت الکترونیک، با ۱۴ پله ارتقا از رتبه ۱۰۱ به رتبه ۸۷ جهان رسیده است.

این تغییر، نقش توسعه خدمات عمومی برخط، ارتقای کیفیت و دسترس‌پذیری خدمات و بهبود فرایندهای ارائه خدمات الکترونیکی به شهروندان را در پیشرفت دولت الکترونیک کشور برجسته می‌کند.