معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده با حضور در منزل پاسدار شهید امیر علیزاده از شهدای جنگ تحمیلی سوم، با خانواده این شهید در مشهد دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده با حضور در منزل پاسدار شهید امیر علیزاده از شهدای جنگ تحمیلی سوم، با خانواده این شهید در مشهد دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

زهرا بهروز آذر به مناسبت فرا رسیدن روز زن با فرزانه مداحان همسر شهید امیرعلیزاده دیدار کرد و ضمن ادای احترام به مقام شهدا گفت: جان‌های نازنینی در سال گذشته از دست دادیم، جان‌هایی که هر کدام بسیار ارزشمند بود و هر کدام عاملی برای رشد و پیشرفت کشور بودند.

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور با تبریک روز زن و قدردانی از شکیبایی همسر شهید ادامه داد: ما اینجا هستیم به نمایندگی از رئیس جمهور و دولت تا بگوییم در غم شما شریک هستیم، و به شما اطمینان می‌دهیم، برای خانواده عزیزانی که برای امنیت و آرامش این مردم جانفشانی کردند و همه آحاد مردم هر آنچه در توان داریم به کار بگیریم.

بهروز آذر با بیان اینکه آمده‌ایم تا سلام رئیس جمهور را به شما برسانیم، افزود: رئیس جمهور تاکید ویژه‌ای برای تامین مسکن خانواده شهدا و ایثارگران دارد و برای رفع این مشکل مسکن که بیش از ۴۰ سال حل نشده، وضعیت زمین موجود در استان‌ها بررسی شده است.

ابلاغ سلام نماینده ولی فقیه در بنیاد و معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران

معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران ضمن تبریک فرا رسیدن میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا (س) گفت: در اینجا سلام حجت‌الاسلام والمسلمین سید رمضان موسوی مقدم نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران و سید احمد موسوی معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران را به شما ابلاغ کنیم و پیشاپیش فرا رسیدن این روز فرخنده را به شما تبریک بگوییم.

اولاد قباد گفت: همسران شهدا با تحمل درد و رنج دوری از شهیدشان، اما محکم و استوار در برابر ناملایمت‌های زندگی ایستادند و این بسیار قابل تحسین و ستودنی است.

وی ادامه داد: خانواده شهدا و ایثارگران با تاسی از اهل بیت (ع) و حضرت فاطمه زهرا (س) و حضرت زینب (س) و با اعتقاد به آرمان‌ها و ارزش‌های انقلاب اسلامی و حفظ اتحاد و انسجام برای ایران عزیز با عزت و افتخار و باور قلبی راه شهدا را ادامه خواهند داد.

معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران در پایان گفت: بنیاد شهید و امورایثارگران با تمام توان پیگیر مطالبات بحق جامعه ایثارگران خواهد بود.

پشتیبان رهبر و دولت هستیم

فرزانه مداحان همسر شهید امیرعلیزاده در این دیدار گفت: سلام مارا به رئیس جمهور برسانید، و طبق سفارش رهبر شهید و رهبر حکیم پشتیبان ولایت و دولت هستیم، ما شاهد تلاش‌های دولت هستیم ما به هر جهت می‌بینیم همیشه نقاط قوت و ضعف وجود دارد و به وحدت کشور پایبند و احترام می‌گذاریم.

وی ادامه داد: از ابتدای ریاست جمهوری در حال جهاد تبیین در جهت معرفی دستاورد‌های دولت هستیم و شرایط جنگ و بحران کشور را درک می‌کنیم و متقابلا انتظار داریم بیش از پیش به وضعیت مردم رسیدگی شود.

فرزانه مداحان افزود: من وضعیت مردم در کشور‌های مختلف را مقایسه و مشاهده می‌کنم چه مردم خوب با تاب آوری بالا داریم و باید قدر این مردم با خدمت شایسته دانسته شود.

در این دیدار که معصومه آقاپور مشاور رئیس جمهور در امور همکاری‌های اقتصادی، زهرا خدادادی رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی، حیدری همسر وزیر کار، فاطمه حامد ابریشم تاب مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری خراسان رضوی و صدیقه خدیوی مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی حضور داشتند با اهدای شاخه گل و لوح سپاس از همسر شهید تجلیل به عمل آمد.