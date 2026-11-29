مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گلستان، از معرفی ۲ هزار و ۴۳۳ متقاضی برای دریافت تسهیلات قرض‌الحسنه ۵۰۰ میلیون تومانی ساخت مسکن روستایی به بانک‌های عامل خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ خسروی اظهار کرد: از مجموع متقاضیان معرفی‌شده، تاکنون یک‌هزار و ۳۱۸ نفر موفق به عقد قرارداد بانکی و دریافت تسهیلات شده‌اند و یک‌هزار و ۱۱۵ متقاضی دیگر نیز در انتظار عقد قرارداد با بانک‌ها هستند.

مدیرکل بنیاد مسکن استان گلستان ضمن قدردانی از همراهی و همکاری بانک‌های عامل در پرداخت تسهیلات مسکن روستایی، ابراز امیدواری کرد با مساعدت و تسریع در روند عقد قرارداد‌های بانکی، زمینه آغاز و تکمیل هرچه سریع‌تر عملیات ساخت واحد‌های مسکونی فراهم شود تا هم‌استانی‌ها بتوانند در خانه‌هایی مقاوم، ایمن و متناسب با نیاز‌های خود سکونت یابند.

خسروی همچنین از مالکان واحد‌های مسکونی فرسوده و نامقاوم روستایی و علاقه‌مندان به زندگی در روستا‌ها دعوت کرد با مراجعه به بنیاد مسکن شهرستان محل سکونت خود، از تسهیلات قرض‌الحسنه ۵۰۰ میلیون تومانی ساخت مسکن روستایی با کارمزد ۵ درصد و بازپرداخت ۲۰ ساله بهره‌مند شوند و برای نوسازی و احداث واحد‌های مسکونی مقاوم و مناسب اقدام کنند.

وی تأکید کرد: نوسازی مسکن روستایی، گامی مؤثر در ارتقای کیفیت زندگی، افزایش ایمنی سکونتگاه‌ها و پیشگیری از خسارات ناشی از حوادث طبیعی است.