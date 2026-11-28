مدیرکل هواشناسی فارس گفت: سامانه بارشی جدیدی از بعدازظهر سه‌شنبه دهم آذر استان فارس را فرا خواهد گرفت که باعث بارش باران، وزش باد شدید و رعدوبرق در مناطق شمالی، غربی و مرکزی استان خواهد شد.

ورود سامانه بارشی به فارس از سه‌شنبه دهم آذر ؛ پیش‌بینی رعدوبرق و وزش باد شدید

ورود سامانه بارشی به فارس از سه‌شنبه دهم آذر ؛ پیش‌بینی رعدوبرق و وزش باد شدید

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیرکل هواشناسی فارس گفت: با ورود این سامانه، بیشترین میزان بارش‌ها در مناطق شمال غرب استان متمرکز خواهد بود.

قاسم حسینی افزود: بیشترین بارش ها بر ای مناطق کوه‌چنار، ممسنی، کازرون، بیضا، رستم و دشت ارژن پیش بینی شده است و هم‌زمان با این روند، کاهش تدریجی دما در سراسر استان احساس می‌شود.

مدیرکل هواشناسی فارس همچنین به احتمال وزش باد نسبتاً شدید در نقاط شمالی استان و وقوع پدیده رعدوبرق در جریان فعالیت این سامانه اشاره کرد.

حسینی اعلام کرد: در ۲۴ ساعت گذشته، دشت نمدان اقلید با ثبت دمای منفی ۷ درجه سانتی‌گراد، سردترین نقطه استان و کشور بوده است. در مقابل، منطقه دهرم فراشبند با دمای ۳۳ درجه سانتی‌گراد، گرم‌ترین نقطه فارس ثبت شده است.