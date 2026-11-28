به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،جانشین فرمانده سپاه فجر فارس با بیان اینکه لامرد به جمع یادمان‌های ملی شهدا اضافه شده است گفت: از این به بعد شهر لامرد تنها یک شهر نیست بلکه مقصد کاروان‌های راهیان نوری است که به احترام شهدای این خطه از سراسر کشور در این مکان جمع می‌شوند؛ اینجا هویزه‌ای دیگر، شلمچه‌ای دیگر و طلاییه‌ای دیگر است.

سردار جمالی افزود: با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای سرافراز انقلاب اسلامی و دفاع مقدس به خصوص شهدای حادثه تروریستی آمریکایی صهیونیستی ۹ اسفندماه در خطه جنوب فارس، این مکان را می‌توان مقتل و معراج شهدا خواند.

شهرستان لامرد در جنوب فارس و در فاصله ۳۶۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.