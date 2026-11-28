سه تماشاخانه سیار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با اجرای ۳۵ برنامه نمایشی در شهر‌ها و روستا‌های استان همدان، در بخش جنبی سی‌ویکمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان حضور دارند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، تماشاخانه‌های سیار کانون با سفر به نقاط مختلف استان همدان، فرصت تماشای آثار نمایشی و بهره‌مندی از برنامه‌های جشنواره را برای کودکان و نوجوانان، به‌ویژه در روستا‌ها و مناطق کم‌برخوردار فراهم می‌کنند.

در این رویداد، یک تریلی و دو کامیونت سیار کانون با نمایش‌های «مهمانان ناخوانده» به نویسندگی و کارگردانی زهرا مریدی، «یک شب عجیب» کاری از مریم فهیم‌پور، مژده ذکریاپور و زینب علوی و «زری و آب‌پری» به نویسندگی مهدی مردانی و کارگردانی سحر نجفی میزبان کودکان و نوجوانان خواهند بود.

سفر تماشاخانه سیار کانون پرورش فکری از روستای نامیله شهرستان ملایر آغاز شده و پس از حضور در داویجان و سامن، در شهرستان تویسرکان، شهر فرسفج و روستا‌های شهرستان‌های نهاوند و درگزین ادامه می‌یابد. نمایشگاه تخصصی بازی و سرگرمی کودک، نوجوان و خانواده نیز آخرین مقصد این تماشاخانه خواهد بود.

تماشاخانه سیار کانون استان قزوین نیز با نمایش «زری و آب‌پری» در مدارس علوی، گروسی، توحید و پویندگان دانش همدان، مدرسه شهید پورمختار لالجین، حجت‌الاسلامی شهرستان بهار، مدرسه شهر صالح‌آباد، جورقان و کانون اصلاح و تربیت به اجرای برنامه می‌پردازد.

هم‌چنین تماشاخانه سیار کانون استان البرز با نمایش «یک شب عجیب» به روستا‌های مزدقینه، چشین، مهاجران و گنبدان و دیگر مناطق کم‌برخوردار همدان سفر می‌کند.

در کنار اجرای تماشاخانه‌های سیار، مربیان کتابخانه‌های سیار کانون پرورش فکری استان همدان نیز در قالب طرح «پیک امید» با حضور در ۱۸ روستای شهرستان‌های بهار، فامنین، ملایر و نهاوند، فعالیت‌هایی همچون نمایش خلاق، معرفی کتاب و قصه‌گویی را برای کودکان و نوجوانان اجرا می‌کنند.

هم‌چنین دو مجری استان همدان، عمو حمید و عمو صفا، با عنوان «سفیران شادی» در روستا‌های استان به اجرای برنامه‌های نمایشی می‌پردازند.

گسترش عدالت فرهنگی، ایجاد نشاط اجتماعی و فراهم کردن فرصت دسترسی برابر کودکان و نوجوانان به فعالیت‌های فرهنگی و هنری از مهم‌ترین اهداف حضور گسترده کانون پرورش فکری در بخش جنبی این جشنواره است.

سی‌ویکمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان از ۸ تا ۱۳ آذر ۱۴۰۵ به دبیری مرضیه برومند و به میزبانی همدان برگزار می‌شود.