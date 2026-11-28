مدیرکل هواشناسی خوزستان: سامانه بارشی فراگیر از دوشنبه تا پایان هفته جاری موجب بارش، رعدوبرق و وزش باد شدید در مناطق مختلف خوزستان می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ محمد سبزه‌زاری گفت: براساس آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، تا اوایل روز دوشنبه جو پایداری در اغلب نقاط استان حاکم است و در این مدت افزایش غلظت آلاینده‌ها در شهرهای صنعتی و بزرگ خوزستان پدیده غالب خواهد بود.

وی افزود: از اواخر وقت امروز تا اواسط وقت فردا، احتمال وقوع مه یا مه رقیق در مناطق ساحلی، جنوبی و جنوب شرقی استان وجود دارد.

مدیرکل هواشناسی خوزستان با اشاره به وضعیت جوی خلیج فارس گفت: شمال خلیج فارس تا اواخر وقت امروز مواج پیش‌بینی می‌شود و در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه نیز شرایط طوفانی خواهد داشت.

سبزه‌زاری ادامه داد: سامانه بارشی از روز دوشنبه به‌تدریج استان را تحت تأثیر قرار می‌دهد و تا پایان هفته در اغلب مناطق، به‌ویژه نیمه شمالی و شرقی خوزستان، موجب رگبار و رعدوبرق، وزش باد متوسط تا نسبتاً شدید و تندبادهای لحظه‌ای خواهد شد.

وی احتمال ریزش تگرگ در برخی مناطق و بارش برف در ارتفاعات استان را نیز پیش‌بینی کرد.