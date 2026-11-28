غیرحضوری شدن آموزش مدارس، در پی شیوع بیماری‌های واگیر پس از تشخیص و اعلام شرایط هشداردانشگاه علوم پزشکی کرمان، تصمیم گیری می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان،مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان در جمع خبرنگاران با تبیین شیوه‌نامه غیرحضوری شدن آموزش در مدارس افزود:نرخ غیبت دانش آموزان به علت علائم بیماری تنفسی مهمترین شاخص غیرحضوری آموزش است واین شاخص نسبت مجموع دانش‌آموزان غایب با علت ثبت‌شده علائم تنفسی و دانش‌آموزانی که در همان روز به خانه فرستاده شده‌اند، به کل دانش‌آموزان کلاس یا مدرسه است.

محمدرضا فرحبخش افزود: این شاخص هر روز تا ساعت ۱۰ صبح در مدرسه احصا می‌شودو نرخ غیبت به علت علائم تنفسی به صورت درصد از حاصل تقسیم تعداد غایبان با علت علائم تنفسی به اضافه تعداد دانش‌آموزان ارجاع‌شده به خانه بر کل دانش‌آموزان کلاس یا مدرسه، ضربدر ۱۰۰ به دست می‌آید.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان بیان کرد: گزارش فوری مدیر مدرسه به کارشناس سلامت اداره و مرکز خدمات جامع سلامت، تشدید تهویه، رعایت بهداشت دست و ماندن افراد علامت‌دار در منزل ضروری است و مرجع تصمیم‌گیر در این زمینه مدیر مدرسه است.

وی ادامه داد: تشخیص شیوع بیماری‌های واگیر پس از اعلام شرایط از طریق دانشگاه علوم پزشکی اعلام و تصمیم‌گیری کلی درباره غیرحضوری شدن مدارس با هماهنگی اداره کل آموزش و پرورش صورت می‌گیرد.

بگفته مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان: بر اساس درصد ابتلا به بیماری، آموزش در مرحله نخست در کلاس درس، بعد مدرسه مورد نظر با تایید مدیر،رئیس آموزش و پرورش شهرستان،منطقه و سپس در کل شهرستان یا منطقه با تایید مدیرکل آموزش و پرورش استان، مجازی می‌شود.