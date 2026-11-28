سی و یکمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان با حضور هنرمندان و مسئولان در همدان آغاز شد.

آغاز سی و یکمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان در همدان

آغاز سی و یکمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان در همدان

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان استاندار همدان در مراسم افتتاحیه این جشنواره، بر نقش هنر در فرهنگ‌سازی و گفتمان‌سازی اجتماعی تأکید کرد.

حمید ملانوری‌شمسی با بیان اینکه زبان هنر، زبانی گویا و کارآمد است، گفت: تئاتر به دلیل ظرفیت اثرگذاری خود می‌تواند نقش مهمی در جامعه و ایجاد فرهنگ ایفا کند.

مرضیه برومند، دبیر سی و یکمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان نیز در این مراسم گفت: در این دوره از جشنواره، ۳۳ نمایش از ۱۱ استان کشور به روی صحنه می‌رود.

سی و یکمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان تا ۱۳ آذر در همدان برگزار می‌شود.