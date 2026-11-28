معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفت: مصرف دارو باید صرفاً بر اساس دستور دقیق پزشک صورت گیرد و از مصرف خود سرانه آن خودداری شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر حسین حیدری کایدان در نشست کمیته دانشگاهی تجویز منطقی آنتی‌بیوتیک‌ها، بر ضرورت اقدامات یکپارچه برای مقابله با پدیده مقاومت میکروبی تاکید کرد و ادامه داد: هدف ما شناسایی نقاط ضعف و ارائه راهکار‌های اجرایی مبتنی بر داده برای مدیریت مصرف آنتی‌بیوتیک‌هاست.

وی با یادآوری شعار سازمان بهداشت جهانی مبنی بر پیوند سلامت انسان، حیوان و محیط زیست، خواستار مسئولیت‌پذیری جامعه در برابر مصرف خودسرانه دارو شد و تاکید کرد: مردم نباید بر تجویز آنتی‌بیوتیک اصرار ورزند و مصرف دارو باید صرفاً بر اساس دستور دقیق پزشک صورت گیرد.

رئیس اداره تحقیق و توسعه، آموزش مردمی و اطلاع‌رسانی معاونت غذا و داروی اهواز نیز در این نشست گفت: پدیده مقاومت میکروبی از جمله ۱۰ تهدید بزرگ سلامت در جهان است که پیامد‌های جبران‌ناپذیری در پی دارد.

دکتر مهرزاد ناطق‌زاده، با اشاره به خطرات ناشی از سوءمصرف داروها، تأکید کرد: آنتی‌بیوتیک‌ها قادر به درمان بیماری‌های ویروسی نظیر سرماخوردگی، آنفلوانزا و کرونا نیستند. در واقع، مصرف خودسرانه آنتی‌بیوتیک نه تنها درمان نیست، بلکه یک تهدید جدی برای سلامت محسوب می‌شود که منجر به از بین رفتن باکتری‌های مفید بدن و تربیت میکروب‌های مقاوم می‌شود.